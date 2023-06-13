Спецоперация 13 июня 2023, 03:28 Целый взвод ВСУ сдался в плен под Авдеевкой — военкор Военкор ВГТРК Руденко: целый взвод ВСУ сдался в плен на Авдеевском направлении Telegram-канал президента Украины Владимира Зеленского

Читать 360tv в

Целый взвод ВСУ сдался в плен на Авдеевском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор ВГТРК Андрей Руденко.

Журналист рассказал, что командир 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины пошел на это после того, как его командование отказало ему в эвакуации раненых солдат. После этого он связался с российским подразделением, так как хотел спасти личный состав.

Реклама

«После переговоров, подразделение ВСУ вышло в полном составе на БМП в нашу сторону. Раненым была оказана помощь. С остальными работают специалисты», — написал Руденко.

Ранее четверо украинских военных, сдавшихся в плен, выступили с обращением к бывшим сослуживцам. Они заявили, что приняли такое решение из-за плохого отношения командования и призвали украинских военных последовать их примеру, «пока не поздно». Они также рассказали, что в плену к ним хорошо относятся.