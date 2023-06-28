Спецоперация 28 июня 2023, 10:03 Минобороны Украины анонсировало «главное событие» контрнаступления Глава Минобороны Резников: главное событие контрнаступления ВСУ еще впереди Официальный сайт президента Украины

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Командование еще не задействовало обученных НАТО офицеров и западную технику. Главное событие контрнаступления произойдет позже, заявил в интервью газете Financial Times министр обороны Украины Алексей Резников.

Журналист заметил, что обещанное и перенесенное с весны на лето контрнаступление Вооруженных сил Украины продвигается слишком медленно. Министр не согласился с этим утверждением. Он сказал, что армия еще не задействовала в боевых действиях подготовленные в НАТО резервы, переданные танки и бронетехнику. Некое главное событие кампании случится в будущем.

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«Когда это произойдет, вы все это увидите. <…> Все все увидят», — заявил министр.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что ожидая начала контрнаступления, все рассчитывали на блокбастер. Он сказал, что продвижению войск помешали преимущество России в небе, укрепления и минные поля.