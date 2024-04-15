Мир 15 апреля 2024, 07:07 Американские военные отразили удары хуситов по Израилю во время атаки Ирана CENTCOM: США сбили более 80 БПЛА и не менее 6 ракет, атаковавших Израиль Iranian Army Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

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В ночь на 14 апреля американские военные помогли Израилю отразить удары десятков беспилотников и ракет, в том числе со стороны йеменских хуситов. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило об этом в соцсети X.

Американские войска при поддержке эсминцев европейского командования ликвидировали более 80 беспилотников и не менее шести баллистических ракет, нацеленных на Израиль. По информации CENTCOM, их выпустили из Ирана и Йемена.

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«В это число входят баллистическая ракета на ее пусковой установке и семь БПЛА, уничтоженные на земле в районах Йемена, контролируемых поддерживаемыми Ираном хуситами», — сообщила пресс-служба.

Пентагон пообещал продолжить помогать Израилю защищаться от атак со стороны Ирана. Центральное командование заявило о работе с партнерами на Ближнем Востоке для обеспечения региональной безопасности.

Иран атаковал Израиль в ответ на удар по консульству в Дамаске в начале апреля. Корпус стражей Исламской революции выпустил дроны, баллистические и крылатые ракеты. Евросоюз объявил о расширении антииранских санкций.