Мир 14 апреля 2024, 20:29 Иран при ударе по Израилю использовал гиперзвуковое оружие Press TV: иранские гиперзвуковые ракеты поразили авиабазу в Израиле РИА «Новости»

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Вооруженные силы Ирана в ходе атаки на израильскую авиабазу Неватим направили не меньше семи гиперзвуковых ракет. Об этом сообщил государственный телеканал Press TV.

«По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана, поразили авиабазу Неватим. Израильские военные не перехватили ни одну из них», — указали журналисты.

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В ночь на воскресенье, 14 апреля, подразделения Корпуса стражей Исламской революции Ирана выпустили по территории Ирана беспилотники, баллистические и крылатые ракеты. В иранском Генштабе назвали эту меру ответом на обстрел посольства Ирана в Дамаске со стороны Израиля.

Позже президент США Джо Байден заявлял, что американские военные оказали помощь Израилю и сбили большую часть ракет и дронов. Он высоко оценил работу подразделений в обороне израильской территории.