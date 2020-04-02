Американские диспетчеры поблагодарили российских пилотов за помощь в борьбе с коронавирусом

«„Rome Foxtrot Foxtrot 8460 Heavy, мы искренне благодарим вас за всю помощь, которую вы привезли“, — сказал диспетчер. „Хорошего дня“», — подчеркнула Этвуд.

Ранее российское Министерство обороны направило в Соединенные Штаты самолет Ан-124-100 «Руслан». На борту авиасудна находилась гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом.

Лайнер начал свой потел с аэродрома Чкаловский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность за помощь. Принимая решение об отправке самолета с оборудованием, Владимир Путин рассчитывал на взаимность, когда производители медицинского оборудования в Штатах наберут обороты.

В настоящее время США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.