    02 апреля 2020, 13:25

    Американские диспетчеры поблагодарили российских пилотов за помощь в борьбе с коронавирусом

    Ольга Ситникова

    Корреспондент американского телеканала CNN Кайли Этвуд отметила, что диспетчеры аэропорта в Нью-Йорке встретили самолет российских ВКС с гуманитарной помощью словами благодарности. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    «„Rome Foxtrot Foxtrot 8460 Heavy, мы искренне благодарим вас за всю помощь, которую вы привезли“, — сказал диспетчер. „Хорошего дня“», — подчеркнула Этвуд.

    Ранее российское Министерство обороны направило в Соединенные Штаты самолет Ан-124-100 «Руслан». На борту авиасудна находилась гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом.

    Лайнер начал свой потел с аэродрома Чкаловский.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на то, что американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность за помощь. Принимая решение об отправке самолета с оборудованием, Владимир Путин рассчитывал на взаимность, когда производители медицинского оборудования в Штатах наберут обороты.

    В настоящее время США находятся на первом месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией.