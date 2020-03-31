Песков: российский самолет с медпомощью может вылететь сегодня в США

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь сегодня в США для помощи в предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп с признательностью принял от России помощь.

«Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток», — передает РИА «Новости» слова Пескова.

Российский лидер Владимир Путин, предлагая помощь США, исходил из того, что они ответят взаимностью, когда американские производители медоборудования наберут обороты.

Это второй самолет, который Москва уже отправила в Вашингтон. Трамп заявил, что лайнер был «очень и очень большим» и назвал такой жест «очень милым». Лидеры двух держав обсудили медпомощь во время телефонного разговора, который прошел понедельник, 30 марта.