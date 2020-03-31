США обогнали Китай по количеству смертей от COVID-19

В Соединенных Штатах от коронавирусной инфекции погибли 3415 человек. Количество смертей от заболевания превысило китайский показатель.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса. В КНР, где началась пандемия, зафиксировано 3 309 погибших от COVID-19.

По количеству жертв в мире на первом месте остается Италия — более 12,4 тысяч погибших. За ней следует Испания, в стране более 8,2 тысячи смертельных исходов.

Коронавирус в США набирает обороты. По последним данным, инфекцией в стране заразились 174 тысячи человек. Сильнее всего пострадал штат Нью-Йорк. Там зафиксировано более 67 тысяч случаев инфицирования 2019-nCoV.

В ряде американских больниц задумались о прекращении реанимации больных коронавирусом с остановкой дыхания. Пожелания пациентов и их родственников учитываться не будут. Из-за нехватки врачей и оборудования такое решение действительно могут принять.

На этом фоне Россия отправила самолеты с медицинскими принадлежностями США. Помощь в борьбе с коронавирусом — хороший пример другим странам.