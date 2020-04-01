Российский самолет с масками и оборудованием вылетел в США

Минобороны России направило в США самолет Ан-124-100 «Руслан» с гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом. Борт вылетел в Штаты с аэродрома Чкаловский.

«Самолет ВКС России с медицинскими масками и медицинским оборудованием на борту вылетел в Соединенные Штаты Америки», — приводит РИА «Новости» текст сообщения министерства обороны России.

О том, что Россия поможет США в борьбе с распространившейся заразой, ранее рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп принял эту помощь с благодарностью.

Обстановка в США сейчас сложная. Штаты вышли на первое место по количеству заразившихся 2019-nCoV. По последним данным, инфекцию там подхватили уже 174 тысячи человек. Самая удручающая ситуация сложилась в штате Нью-Йорк. Там обнаружили 67 тысяч зараженных.

С конца декабря, когда коронавирус только появился в китайском Ухане, во всем мире заразились 858 тысяч человек. От COVID-19 уже умерли более 42 тысяч инфицированных. В России 2337 случаев заражения. Погибших — 17 человек.