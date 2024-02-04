Мир 04 февраля 2024, 21:10 «Америка, очнись». Симоньян обратилась к США после гибели мирных жителей в Лисичанске Симоньян призвала Америку очнуться после атаки ВСУ на Лисичанск РИА «Новости»

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян напомнила США о Декларации о независимости на фоне удара ВСУ по пекарне в Лисичанске. Идеи отцов-основателей США противоречат политике страны в отношении Украины, заявила она в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян напомнила, что, согласно Декларации о независимости, все люди рождены равными, и каждый имеет право на жизнь, свободу и поиски счастья. А теперь власти США отказывают в этом праве мирным жителям Донбасса, которых Вооруженные силы Украины убивают с помощью американского оружия.

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«Что же ты, Америка, такая христианская когда-то, Америка <…> отказываешь в поисках счастья, в свободе и в жизни этим людям, которые там живут? И все, чего они хотят — это жить так, как они хотят. <…> Ты вспомни хотя бы сама себя, Америка, и очнись», — сказала Симоньян.

В субботу, 3 февраля, ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске из американского РСЗО HIMARS. В выходной день в заведении было много людей. В результате атаки погибли 28 человек, в том числе один ребенок и беременная женщина. В воскресенье, 4 февраля, в городе объявлен траур.