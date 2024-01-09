09 января 2024, 11:21
Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование в нескольких самолетах
Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование на Boeing 737-9 MAX
Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила итоги проверки на Boeing 737-9 MAX после ЧП с выпавшей во время полета секцией фюзеляжа. Оказалось, что в нескольких самолетах оборудование не было закреплено.
«Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают на то, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование», — передали в компании.
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В Alaska Airlines заверили, что все самолеты тщательно проверят на соответствие стандартам безопасности и требованиям Федерального управления гражданской авиации. До того времени ни одно авиасудно не вернут в эксплуатацию.
«Безопасность этих самолетов является нашим приоритетом, и мы приложим время и шаги, необходимые для обеспечения их летной годности», — заключили в Alaska Airlines.
США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX-9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Любопытно, что незадолго до этого американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить Boeing 737 MAX из-за незакрепленного болта. Российские авиакомпании не используют самолеты этого типа.
Ранее отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя. Через время американец нашел телефон, выпавший из самолета с высоты почти пять тысяч метров. Смартфон оказался в рабочем состоянии.
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