Мир 09 января 2024, 11:21 Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование в нескольких самолетах Alaska Airlines обнаружила незакрепленное оборудование на Boeing 737-9 MAX Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/globallookpress

Читать 360tv в

Американская авиакомпания Alaska Airlines сообщила итоги проверки на Boeing 737-9 MAX после ЧП с выпавшей во время полета секцией фюзеляжа. Оказалось, что в нескольких самолетах оборудование не было закреплено.

«Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают на то, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование», — передали в компании.

Реклама

В Alaska Airlines заверили, что все самолеты тщательно проверят на соответствие стандартам безопасности и требованиям Федерального управления гражданской авиации. До того времени ни одно авиасудно не вернут в эксплуатацию.

«Безопасность этих самолетов является нашим приоритетом, и мы приложим время и шаги, необходимые для обеспечения их летной годности», — заключили в Alaska Airlines.

США, Европа и Турция приостановили полеты самолетов Boeing 737 MAX-9 после того, как у борта перевозчика Alaska Airlines отвалилась часть фюзеляжа. Любопытно, что незадолго до этого американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить Boeing 737 MAX из-за незакрепленного болта. Российские авиакомпании не используют самолеты этого типа.

Ранее отлетевший от самолета Alaska Airlines кусок фюзеляжа нашли во дворе школьного учителя. Через время американец нашел телефон, выпавший из самолета с высоты почти пять тысяч метров. Смартфон оказался в рабочем состоянии.