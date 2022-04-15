Акция прощания с крейсером «Москва» прошла в Севастополе

Акция прощания с крейсером «Москва» состоялась в Севастополе днем 15 апреля. В ней приняли участие ветераны Черноморского флота России.

Участники собрались около памятника в честь 300-летия Российского флота. Некоторые принесли венки с черной лентой.

Накануне на крейсере произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. Очаг возгорания удалось локализовать и сохранить корабль на плаву.

Однако при буксировке «Москвы» в порт назначения в условиях шторма крейсер пошел на дно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Владимира Путина не запланировано совещаний по поводу гибели крейсера «Москва».