Акция прощания с крейсером «Москва» прошла в Севастополе
Ветераны Черноморского флота простились с крейсером «Москва» в Севастополе
Акция прощания с крейсером «Москва» состоялась в Севастополе днем 15 апреля. В ней приняли участие ветераны Черноморского флота России.
Участники собрались около памятника в честь 300-летия Российского флота. Некоторые принесли венки с черной лентой.
Накануне на крейсере произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. Очаг возгорания удалось локализовать и сохранить корабль на плаву.
Однако при буксировке «Москвы» в порт назначения в условиях шторма крейсер пошел на дно.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Владимира Путина не запланировано совещаний по поводу гибели крейсера «Москва».