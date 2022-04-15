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    15 апреля 2022, 19:11

    Акция прощания с крейсером «Москва» прошла в Севастополе

    Ветераны Черноморского флота простились с крейсером «Москва» в Севастополе

    Максим Зинкин

    Акция прощания с крейсером «Москва» состоялась в Севастополе днем 15 апреля. В ней приняли участие ветераны Черноморского флота России.

    Участники собрались около памятника в честь 300-летия Российского флота. Некоторые принесли венки с черной лентой.

    Накануне на крейсере произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. Очаг возгорания удалось локализовать и сохранить корабль на плаву.

    Однако при буксировке «Москвы» в порт назначения в условиях шторма крейсер пошел на дно.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Владимира Путина не запланировано совещаний по поводу гибели крейсера «Москва».