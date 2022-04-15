Путин не станет проводить совещание по ситуации с крейсером «Москва»

Совещания по ситуации с крейсером «Москва» у президента России Владимира Путина не запланировано. Всю информацию о происшествии нужно узнавать в Министерстве обороны. Как сообщил «Интерфакс», об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Таких совещаний у президента не запланировано», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что также Путин не планирует в ближайшее время посещать Севастополь.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что все вопросы о крейсере «Москва» и все обстоятельства происшествия нужно узнавать у военных, так как это их прерогатива. Журналистам он посоветовал направить письменный запрос в Министерство обороны.

Крейсер «Москва» получил повреждение корпуса во время пожара при детонации боезапаса, сообщило Минобороны России. Во время буксировки в порт стоянки корабль попал в шторм и затонул. Весь экипаж «Москвы» эвакуировали.