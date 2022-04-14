Крейсер «Москва» затонул при буксировке из-за шторма

Крейсер «Москва» затонул при буксировке в порт назначения из-за повреждений корпуса. Он получил их при пожаре от детонации боезапаса, сообщили в Минобороны.

«При буксировке крейсера „Москва“ в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — сказано в сообщении Министерства обороны. Его процитировало РИА «Новости».

Ранее на крейсере «Москва» начался пожар, это спровоцировало детонацию боезапаса. Экипаж полностью эвакуировали. При этом основное ракетное вооружение не пострадало, очаг возгорания удалось локализовать и корабль сохранял плавучесть, сообщали в Минобороны. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.

Головной корабль проекта 1164 «Атлант» ввели в эксплуатацию в 1983 году. Сначала он носил имя «Слава», в «Москву» крейсер был переименован в 1996 году. В 2015 году корабль возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море. Там крейсер своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим.