Боезапас сдетонировал на ракетном крейсере «Москва»
Минобороны: боезапас сдетонировал на ракетном крейсере «Москва» из-за пожара
Пожар привел к детонации боезапаса на ракетном крейсере «Москва». Экипаж эвакуировали в полном составе, сообщили в Министерстве обороны РФ.
«В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — заявило оборонное ведомство. Цитату привело РИА «Новости».
Как уточнили в министерстве, экипаж ракетного крейсера полностью эвакуировали. Сейчас причины и обстоятельства пожара выясняются.
Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» построили на судостроительном заводе в Николаеве. Его ввели в строй в 1982 году. Изначально крейсер назывался «Слава». Он является флагманом Черноморского флота.
Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что Каспийская флотилия ВМФ России провела военные учения связистов. Отработка маневров проходила на полигоне Скорпион в Дагестане. Связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов связи (ПУС). Всего в учениях задействовали более 100 специалистов связи и более 10 единиц техники.