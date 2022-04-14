Боезапас сдетонировал на ракетном крейсере «Москва»

Пожар привел к детонации боезапаса на ракетном крейсере «Москва». Экипаж эвакуировали в полном составе, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«В результате пожара на ракетном крейсере „Москва“ сдетонировал боезапас. Корабль получил серьезные повреждения», — заявило оборонное ведомство. Цитату привело РИА «Новости».

Как уточнили в министерстве, экипаж ракетного крейсера полностью эвакуировали. Сейчас причины и обстоятельства пожара выясняются.

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» построили на судостроительном заводе в Николаеве. Его ввели в строй в 1982 году. Изначально крейсер назывался «Слава». Он является флагманом Черноморского флота.

Ранее пресс-служба Южного военного округа сообщила, что Каспийская флотилия ВМФ России провела военные учения связистов. Отработка маневров проходила на полигоне Скорпион в Дагестане. Связисты провели тренировки со специальной техникой подвижных узлов связи (ПУС). Всего в учениях задействовали более 100 специалистов связи и более 10 единиц техники.