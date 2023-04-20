Мир 20 апреля 2023, 19:21 Акции Tesla упали после неудачного запуска ракеты Super Heavy Акции Tesla упали почти на 8,5% после неудачного запуска корабля Starship Pxhere

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Акции принадлежащей американскому бизнесмену Илону Маску компании Tesla начали падать после неудачного запуска ракеты-носителя Super Heavy. Об этом сообщили в Telegram-канале «Говорит Москва».

По имеющимся данным, акции упали почти на 8,5%. В четверг, 20 апреля, компания Маска SpaceX запустила сверхтяжелую ракету-носитель Super Heavy с прототипом космического корабля Starship с космодрома в Техасе. Старт задержали, но он все же состоялся. Спустя четыре минуты после запуска ракета покрутилась в небе и взорвалась на высоте 38 километров. Ступень так и не отделилась.

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В SpaceX сразу же отреагировали на неудачный запуск. В компании отметили, что корабль пережил «быстрый и внеплановый демонтаж».

Первоначально запуск ракеты-носителя должен был состояться 17 апреля. Однако старт отложили из-за проблем с клапаном. Глава компании Маск сразу обрек свой корабль на неудачу. Предприниматель заявил, что не верит в успешный запуск Super Heavy.