Наука 20 апреля 2023, 17:26 Появились кадры взрыва ракеты Super Heavy через несколько минут после старта Ракета Super Heavy компании Илона Маска взорвалась в небе спустя 4 минуты после старта

Читать 360tv в

Ракета-носитель Super Heavy с прототипом космического корабля Starship взорвалась в небе спустя четыре минуты после старта. Сам момент попал на видео, которое разлетелось в Сети.

На кадрах видно, как ракета начала крутиться в небе. В какой-то момент произошел взрыв, а в воздухе образовалось огненное облако. По данным СМИ, Super Heavy разлетелась на высоте 38 километров. Первая ступень не отделилась.

Реклама

В компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX заявили, что произошел «быстрый и внеплановый демонтаж» космического корабля Starship во время первого испытательного пуска.

«Starship пережил быстрый и внеплановый демонтаж перед отделением ступени», — уточнила компания в своем аккаунте в Twitter.

SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Super Heavy с космодрома в Техасе. Старт корабля задержали. Изначально запуск Starship был намечен на 17 апреля. Но его перенесли из-за проблем с одним из клапанов. Илон Маск уже тогда сказал, что не верит в успешный полет ракеты. А старт откладывали, чтобы Starship не взорвался в воздухе.