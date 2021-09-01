Участники национального сопротивления Афганистана заявили об отступлении боевиков террористического движения «Талибан»* из провинции Панджшер после неудачной атаки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ополчению.

По словам собеседника агентства, отступившие талибы* понесли огромные потери. Сообщения СМИ о том, что боевики захватили шесть аванпостов войск сопротивления источник опроверг.

«Талибы* действительно со вчерашнего вечера пытаются прорваться в Панджшер, но им ничего не удается. Ни один аванпост они не захватывали. Они несут огромные потери и вынуждены отступить», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в ходе боев войска сопротивления уничтожили более 300 боевиков, десятки ранили и нескольких взяли в плен.

Официальный представитель сил афганского сопротивления Фахим Дашти привел другие числа по количеству убитых талибов*. Он отметил, что террористы за последние несколько часов предприняли несколько атак на Панджшер, но все удалось отбить.

«40 талибов* погибли, еще 35 получили ранения», — заявил он. Дашти подчеркнул, что основные силы террористическое движение сконцентрировало в соседней провинции Баглан.

Ранее представители «Талибана»* заявили, что смогли захватить шесть аванпостов войск сопротивления и продвинуться вглубь провинции Панджшер. Они отметили, что пошли на атаку после неудачных переговоров с руководителями сопротивления.

Противостояние талибов* с войсками сопротивления под руководством Ахмада Масуда продолжается уже несколько недель. В 20-х числах августа террористы направили в провинцию несколько сотен боевиков, пообещав, что быстро захватят мятежную территорию.

Масуд пригрозил жестким ответом и заявил, что готов начать переговоры по формированию общего правительства, где будут представлены все народности Афганистана. По его словам, нападение на Панджшер станет началом новой войны.

Провинция Панджшер неоднократно становилась местом решающей схватки в военной истории Афганистана. Это расположенная в горах долина, куда есть только один узкий проход. Этот регион талибы* не смогли захватить во время гражданской войны в 90-е годы. Там проживают около 150 тысяч человек, большая часть из которых — афганские таджики.



*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России