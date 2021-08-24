Противники режима «Талибана»* собрались в единственном неподконтрольном боевикам районе — провинции Панджшер. Ее за всю историю сопротивления полностью не смогли захватить ни советские войска, ни радикальные исламисты, ни американские вооруженные силы. Высокие и обрывистые горы, постоянные перепады температуры, бурная река и бессчетное количество пещер сделали Панджшерское ущелье неприступным.

Что известно об ущелье Панджшера?

Протяженность Панджшерского ущелья — 115 километров, а его площадь — 3526 квадратных километров. Средняя его высота — 2217 метров над уровнем моря, но в некоторых местах она доходит до 6000 метров. Ущелье берет свое начало в городе Гульбахор провинции Парван. По нему протекает одноименная река, являющаяся одним из основных притоков реки Кабул.

Название ущелья переводится как «пять львов», а населено оно этническими таджиками — «панджшерцами». В этом регионе они проживают более 700 лет.

Долина реки Панджшер начинается в нескольких десятках километров от Кабула и является часть горной системы Гиндукуш. Горы разделяют Афганистан на южную и северную части. Панджшерское ущелье обладает самыми удобными перевалами, ведущими из южных провинций страны в северные.

При этом местность испещрена сложной системой притоков реки Панджшер, проходящих через ущелья, а также горами разных высот и обрывами.

Центр повстанцев

Афганские повстанцы с XX века использовали долину для того, чтобы сражаться со своими противниками. Например, именно здесь базировались отряды командира Ахмада Шах Масуда во время войны с советскими войсками с 1979 по 1989 годы. По разным источникам, против ополченцев было проведено от пяти до девяти военных операций, но ни одна не смогла добиться полного захвата Панджшера.

«Самая тяжелая обстановка была в Панджшерском ущелье. Это ущелье как бы разрезает Афганистан на две части и тянется от западных границ страны почти до Китая. Командовал душманами знаменитый Ахмад Шах Масуд… Тогда, в 80-е годы, он успешно отразил не одно наше наступление», — писал генерал Родионов, командующий 40-й армией в 1985–1986 годах.

Вот и сейчас борцы с режимом «Талибана»* собрались в Панджшерском ущелье. Эта территория — их шанс на победу.

Полковник в отставке Викторий Литовкин в разговоре с «360» выразил уверенность, что талибам* придется очень тяжело. У них нет новой техники, которая могла бы помочь преодолеть эту территорию легко и без проблем.

«Это извилистое ущелье с очень высокими и обрывистыми горами. По нему протекает река, которая может быть бурной. Добавьте сюда большие перепады высоты и бессчетное количество пещер. Это ущелье еще со времен войны с советской армией было оборудовано для защиты и поражения тех войск, которые туда входят», — подчеркнул собеседник.

С этим согласен и другой полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он воевал на этих территориях два года. Технике там пройти очень тяжело, потому что в некоторых местах ущелье сужается до 30 метров. Внутри есть заминированные песчаные излучины, на которые наступишь — и сразу случится подрыв.

Еще одна проблема — суточный перепад температур от +40 до -5. А при подъеме на определенную высоту заканчиваются запасы воды и топлива. Все это солдатам нужно нести на себе. Нельзя забывать и о том, что в горах плохо ловят радиосигналы. Вертолетам на этих возвышенностях тоже тяжело, и они не могут выполнять ряд авиационных задач.

«Все это позволяло Масуду длительное время выдерживать натиск советских войск. Сейчас ситуация такая же», — сказал Матвийчук.

Современная техника там тоже бесполезна. Не помогут ни бронированные танки, ни землеройные машины.

«Представьте, перед вами идет карниз шириной где-то три с половиной — четыре метра, и на повороте он обрывается. Под вами на глубине где-то 400-500 метров течет река, а слева горы. Что делать? Только перепрыгивать» — отметил Матвийчук.

В таких ситуациях военным приходится подключать специализированные машины, а иногда и вертолеты, чтобы проложить дорогу дальше. Это дело затягивается на несколько суток. В такие моменты военные становятся идеальной мишенью для снайперов.

Атака действительно может произойти с любой стороны. Литовкин рассказал, что его стрелковый полк стоял в центре долины — кишлаке Руха. Это место было очень красивым, но и очень опасным, потому что никогда не было понятно из какого камня или скалы на них мог обрушится град огня, пуль и снарядов.

«Это ущелье надежно защищено. Для того, чтобы его захватить, 40-я армия разрабатывала целые операции. Душманы и моджахеды иногда отступали, но, тем не менее, они постоянно контролировали передвижения российских войск», — вспомнил отставной полковник.

«Повстанцы будут просто уходить в Пакистан, получать там поддержку снарядами, боеприпасами, продовольствием и людьми, а затем будут возвращаться», — подчеркнул Литовкин.

По словам обоих экспертов, талибам* будет очень непросто одолеть эту территорию. Люди, живущие в долине, прекрасно знают, как устроено ущелье, в отличие от остальных. К тому же ущелье выходит прямиком в Пакистан.

Матвийчук напомнил, что талибы* еще в 2002 году неоднократно пытались влезть в ущелье. Горные таджики туда веками никого не пускают, и сейчас это тоже не изменится. Он уверен, что военным путем «Талибану»* успеха не добиться. Единственный вариант для них — это провести переговоры с повстанцами.

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* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.