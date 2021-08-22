Талибы* направили сотни боевиков для захвата провинции Панджшер

Конфликт между бойцами афганского сопротивления и «Талибаном»* переходит в горячую стадию. Террористическая организация заявила, что направила в провинцию Панджшер сотни боевиков для взятия территории под свой контроль. Об этом сообщил телеканала Al Jazeera со ссылкой на официальное заявление движения.

«Сотни бойцов Исламского Эмирата (самоназвание политического строя талибов* — прим. ред.) направляются в сторону штата Панджшер, чтобы контролировать его, после того как местные государственные чиновники отказались передать его мирным путем», — говорится в сообщении.

Лидеры «Талибана»* в воскресенье, 22 августа, выдвинули ультиматум главе боевых подразделений сопротивления Ахмаду Масуду. Ему предложили сдаться в течение четырех часов и вывести оттуда все войска.

В ответ лидер сопротивления пригрозил талибам* жестким отпором. Масуд подчеркнул, что не намерен отступать и сдавать взятые территории. При этом он отметил, что готов начать переговоры с талибами* о формировании общего правительства, а также требует от них гарантий мира и безопасности в Афганистане для всех. Он отметил, что если на Панджшер нападут, то это станет началом новой войны.

Ахмад Масуд — сын афганского полководца Ахмада Шаха Масуда, возглавлявшего «Северный альянс», который противостоял сначала войскам Советского Союза, а после талибам*. Его убили в 2021 году, за несколько дней до атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке.

Провинция Панджшер неоднократно играла решающую роль в военной истории Афганистана. Она представляет собой долину, расположенную в горах. Попасть туда можно только через узкий проход, по которому течет река. Этот регион не смогли захватить ни военные силы Советского Союза, ни талибы* в 90-е годы — во время гражданской войны.

Провинция уже несколько лет требует от Кабула больше автономии. Там проживают около 150 тысяч человек, большая часть из которых — афганские таджики.

*"Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.