Лидер афганского сопротивления ответил на ультиматум талибов*

Боевики «Талибана»* получат жесткий отпор войск сопротивления при попытке захвата Панджшерской долины. Как сообщил телеканал Al Arabiya, так ответил на предложение террористической группировки сдаться лидер боевых отрядов Ахмад Масуд.

Он предупредил, что не намерен сдавать талибам* провинции, которые находятся под его контролем.

При этом Масуд-младший заявил, что готов простить террористам убийство его отца, если они согласятся на формирование всеобъемлющего правительства и выполнят условия для обеспечения мира и безопасности в Афганистане.

Военный отметил, что если «Талибан»* не пойдет на диалог, то в стране развернется новая война.

«Мы противостояли Советскому Союзу, и мы сможем противостоять „Талибану“*», — заявил Ахмад Масуд.

Он отметил, что у него достаточно боеприпасов и оружия. Кроме того, состав войск сопротивления постоянно пополняется с приходом новых людей, которые не готовы жить под властью талибов*.

Лидеры «Талибана»* дали войскам сопротивления четыре часа, чтобы покинуть Панджшерскую долину. Сейчас там скрывается вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя новым лидером государства.

Ахмада Шаха Масуда, отца действующего лидера сил сопротивления и главу «Северного союза» убили в 2001 году, за несколько дней до терактов Нью-Йорке. Для афганцев он был национальным героем.

*"Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.