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    16 августа 2021, 15:09

    Афганский спецназ объявил о расформировании

    Анатолий Минкин, Юлия Булыгина

    Корпус афганской национальной армии специального назначения официально расформирован. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного подразделения.

    Афганский спецназ объявил о расформировании

    В заявлении говорится, что до последнего момента военные делали все для спасения жизни и имущества афганского народа. За ними не числилось никакой халатности, и они полностью выполняли все приказы руководства.

    Начиная с сегодняшнего дня весь личный состав корпуса уволен, а подразделение расформировали.

    Афганистан столкнулся с масштабным политическим и общественным кризисом после вывода с территории американских военных. В стране активизировались сторонники радикального движения «Талибан»*. За несколько недель они захватили крупные территории, а в минувшее воскресенье вошли в Кабул.

    Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, объяснив, что не хочет довести ситуацию до бойни. Кроме главы государства из страны сбежали чиновники и военные. Аэропорт Кабула штурмуют местные жители в попытке улететь. В результате погибли пять человек.

    Официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил об окончании войны на территории Афганистана. Он подчеркнул, что в ближайшее время изберут новое правительство, которое расскажет о новом строе, по которому начнет жить страна.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.