Афганский спецназ объявил о расформировании

Корпус афганской национальной армии специального назначения официально расформирован. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу военного подразделения.

В заявлении говорится, что до последнего момента военные делали все для спасения жизни и имущества афганского народа. За ними не числилось никакой халатности, и они полностью выполняли все приказы руководства.

Начиная с сегодняшнего дня весь личный состав корпуса уволен, а подразделение расформировали.

Афганистан столкнулся с масштабным политическим и общественным кризисом после вывода с территории американских военных. В стране активизировались сторонники радикального движения «Талибан»*. За несколько недель они захватили крупные территории, а в минувшее воскресенье вошли в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, объяснив, что не хочет довести ситуацию до бойни. Кроме главы государства из страны сбежали чиновники и военные. Аэропорт Кабула штурмуют местные жители в попытке улететь. В результате погибли пять человек.

Официальный представитель политического офиса «Талибана»* Мухаммед Наим объявил об окончании войны на территории Афганистана. Он подчеркнул, что в ближайшее время изберут новое правительство, которое расскажет о новом строе, по которому начнет жить страна.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещена в России.