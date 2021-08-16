«Талибан»* объявил о завершении войны в Афганистане

Военные действия в Афганистане завершены и жители страны теперь свободны и независимы, заявил официальный представитель движения «Талибан»* Мохаммад Наим. По его словам, именно это было главной целью талибов.

«Слава богу, война в Афганистане закончена. Мы достигли того, к чему стремились, — свободы нашей страны и независимости нашего народа», — сказал Наим телеканалу Al Jazeera

Он добавил, что талибы не дадут использовать территорию Афганистана для нападения на другие государства, а также не собираются вмешиваться во внутренние дела других стран. Все международные вопросы движение «Талибан»* готово решать путем диалога, подчеркнул Наим.

Боевики заняли президентский дворец в Кабуле накануне. После этого стало известно об их планах объявить о создании «Исламского Эмирата Афганистан». Коалиционное правительство с другими политическими силами они формировать не собираются.

Президент Афганистана Ашраф Гани, покинул страну после захвата Кабула талибами. Свое решение уйти политик объяснил тем, что хочет избежать кровопролития в Кабуле.

В аэропорту столицы Афганистана запретили коммерческие перелеты. Накануне вечером в воздушной гавани началась паника и давка. Десятки людей, которые не хотели оставаться под властью талибов, пытались покинуть страну. К утру огромная очередь бегущих от нового режима афганцев осталась. Люди все еще надеются улететь из Афганистана.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.