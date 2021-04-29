Войска НАТО начали покидать Афганистан

Военное командование НАТО начало организованный вывод военнослужащих из Афганистана.

О начале операции сообщил ТАСС со ссылкой на источник в штаб-квартире альянса.

На 2 мая также назначен вывод из Афганистана американского военного контингента. США начали сокращать свое присутствие в этой стране еще в 2011 году. Основные боевые силы покинули ее пределы к 2014 году.

Планируется, что американские военные полностью покинут Афганистан к 11 сентября. Заявление об этом президент США Джо Байден сделал в середине апреля. После этого исламисты предупредили Штаты и их союзников по НАТО, что у них могут возникнуть проблемы, если обещание о выводе опять не будет исполнено.

Многие политологи сомневаются, что Вашингтон сдержит слово. Это уже далеко не первый раз, когда американцы обещают уйти из Афганистана, но что-то идет не так. Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк в разговоре с «360» объяснил, что США медлят, потому что уход с афганской земли станет для них большим репутационным ударом.