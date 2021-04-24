Защиту войск США при выходе из Афганистана усилят

Пентагон усилит защиту американских военнослужащих во время вывода контингента США из Афганистана. В этой зоне останется атомный авианосец ВМС США «Дуайт Эйзенхауэр», будет развернуто несколько дальних бомбардировщиков.

Планы Соединенных Штатов по этому направлению озвучил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби со ссылкой на главу Минобороны США Ллойда Остина. Трансляцию его выступления организовали в Тwittеr ведомства.

Полный вывод войск назначен президентом страны Джозефом Байденом на 2 мая. Сокращение своего присутствия в Афганистане Вашингтон начал в 2011 году, основные боевые силы были выведены к 2014 году. За время дислокации в стране погибли более двух тысяч американских военнослужащих.

Несколькими днями ранее Байден объяснил, что вывод войск из Афганистана позволит США сосредоточиться на Индо-Тихоокеанском регионе. С ним, по его мнению, связаны ключевые вызовы современности. Афганистану высшее руководство уделяло слишком много времени.