06 февраля 2023, 08:38
Власти Турции признали 76 человек погибшими в результате землетрясения
AFAD: в результате землетрясения в Турции погибло 76 человек, еще 440 пострадали
Землетрясение на территории Турции унесло жизни по меньшей мере 76 человек. Об этом сообщили представители управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Их процитировало РИА «Новости».
«76 человек погибли, и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения», — рассказали сотрудники ведомства.
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По их информации, эти данные актуальны на 06:30 по московскому времени.
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Также представители ведомства отметили, что магнитуда землетрясения составила 7,4 балла. Эпицентром природного явления стал район Пазарчик в провинции Кахраманмараш.
Само землетрясение произошло в 04:17 по московскому времени. Помимо Пазарчика толчки ощущались в ряде других регионов Турции. Среди них — Анкара, Анталья, Трабзон и другие.
Кроме того, землетрясение распространилось и на территорию Сирии. Там сообщили о более чем 100 погибших и нескольких разрушенных домах.
Турция
Сирия
Землетрясения
Землетрясение на юге Турции
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