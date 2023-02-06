Мир 06 февраля 2023, 08:38 Власти Турции признали 76 человек погибшими в результате землетрясения AFAD: в результате землетрясения в Турции погибло 76 человек, еще 440 пострадали

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Землетрясение на территории Турции унесло жизни по меньшей мере 76 человек. Об этом сообщили представители управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD). Их процитировало РИА «Новости».

«76 человек погибли, и 440 человек получили ранения в семи провинциях в результате землетрясения», — рассказали сотрудники ведомства.

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По их информации, эти данные актуальны на 06:30 по московскому времени.

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Также представители ведомства отметили, что магнитуда землетрясения составила 7,4 балла. Эпицентром природного явления стал район Пазарчик в провинции Кахраманмараш.

Само землетрясение произошло в 04:17 по московскому времени. Помимо Пазарчика толчки ощущались в ряде других регионов Турции. Среди них — Анкара, Анталья, Трабзон и другие.

Кроме того, землетрясение распространилось и на территорию Сирии. Там сообщили о более чем 100 погибших и нескольких разрушенных домах.