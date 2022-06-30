Паломничество развивается в Подмосковье, и для этого есть особые программы благоустройства. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что у такого направления туризма большие перспективы.

По его словам, паломников притягивает большое количество мест. Среди них Саввино-Сторожевский монастырь, Гремячий ключ и не только.

Гремячий ключ, который мы оборудовали, тоже интересен тем, что можно поехать с семьей или друзьями, окунуться в святой источник. И это, мне кажется, очень важные элементы времени с семьей Андрей Воробьев.

Скоро Московская область отметит 600-летие со дня обретения мощей Сергия Радонежского.

«У нас с 16 по 18 июля основные торжество в Сергиевом Посаде — 20 тысяч паломников», — отметил губернатор.

Он поблагодарил инвесторов, которые вкладываются в новые проекты для комфорта туристов. Например, в создание мест питания и современных гостиниц.

«Поэтому работаем и надеемся, что у этого направления, у этой туристической индустрии есть большие перспективы. Со своей стороны стараемся барьеры убрать в регистрации и получении разрешений на ту активность, которая, прежде всего, касается малого бизнеса», — добавил Андрей Воробьев.

Ранее губернатор рассказал, чего хотят туристы в Подмосковье.