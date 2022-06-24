Еще 32 дороги Сергиева Посада отремонтируют к 600-летию со дня обретения мощей Радонежского. Праздник будут отмечать в середине июля.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что ремонт охватит около 30 километров дорог.

В настоящее время отремонтировали порядка 20 дорог, а на 12 ведут работы Алексей Гержик.

Ремонт завершат к 16 июля. При этом асфальт на семи дорогах уложат по новым технологиям.

«Участки ремонта выбраны исходя из популярных маршрутов. Они ведут к церквям и храмам, к Свято-Троицкой Сергиевой лавре», — рассказал Гержик.

Когда ремонт завершат, начнется новый этап, в рамках которого улучшат содержание дорог. Их подготовят к празднику. Вымоют проезжую часть, знаки и остановки, выполнят покос травы.