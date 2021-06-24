Дорогу к Гремячему ключу в Сергиевом Посаде достроят к началу осени

В Сергиевом Посаде благоустраивают территорию около Гремячего ключа. Добраться до святыни по новой дороге можно будет уже осенью. Работы вышли на финальный этап. Губернатор Андрей Воробьев посетил место строительства и пообщался с жителями.

Министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что дорогу к святыне начали строить по многочисленным просьбам жителей. Такое поручение дал Андрей Воробьев. Работы проводят в кратчайшие сроки. На время строительства для всех гостей Сергиева Посада сделали временную дорогу.

«Эта дорога нужна, потому что место пользуется большой популярностью. Дорога строится, протяженность основного хода 1,7 километра. Также будут построены две автостоянки. Одна из них будет на 500 машино-мест», — уточнил министр.

Все подготовительные работы завершены, рабочие вышли на финишную прямую — 1 июля начнут укладку асфальта, а полностью объект будет готов к 1 сентября.

Местные жители и гости Подмосковья рады, что наконец-то дорога к любимой святыне будет комфортной и простой.

«Мы часто ездим на Гремячий, и мы очень рады, что начата стройка этой дороги. Потому что раньше проблематично было сюда доехать. Очень благодарим за это. Я надеюсь, когда достроят дорогу, будет вообще замечательно», — поделилась впечатлениями Светлана Никитина, жительница деревни Березняки.

Жители предлагают провести общественные обсуждения по дальнейшему благоустройству Гремячего ключа. Андрей Воробьев поддержал эту идею, понимая, что местные могут предложить множество интересных и полезных нововведений.

«Разные маршруты Гремячий ключ включает, нам здесь еще нужно правильно все отрегулировать, чтобы не было недоразумений», — отметил губернатор.

Жители рассказали, что в 90-е годы к Гремячему ключу вел только самодельный мост из деревьев. Приходилось преодолевать препятствия. Благоустройство сделало путешествие к святыне приятным и доступным для всех.

«Сейчас все удобно. Купели благоустроены, путь до них тоже. Разбили яблоневый сад, весной тут очень красиво. Святое место преображается стараниями людей», — отметила Светлана Никитина, местная жительница.

Гремячий ключ — самый большой и наиболее известный водопад Подмосковья, его высота составляет почти 20 метров. На середине крутого склона из расщелин в известняке с силой бьет несколько ключей. Вода источников обогащена радоном и считается целебной.