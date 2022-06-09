Воробьев рассказал, чего хотят туристы в Подмосковье
Воробьев: в Подмосковье у туристов большой спрос на рыбалку и спортивные мероприятия
В Подмосковье у туристов повысился спрос на места для рыбалки и спортивные мероприятия. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Большим спросом пользуются у путешественников музеи — комплекс «Новый Иерусалим», парк «Патриот» в Одинцове, музеи Серпухова, Клина, Сергиева Посада и Коломны.
«Большой запрос на рыбалку, на спортивные мероприятия», — добавил Андрей Воробьев.
В первые выходные лета в Волоколамске прошли Большие гонки. Организатором мероприятия выступил Gran Fondo.
«Мы делаем и футбольные соревнования различные во дворах, куда приезжают мастера нашего российского футбола и пропагандируют здоровый образ жизни», — подчеркнул губернатор Московской области.
Он напомнил, что в августе пройдет очень популярный фестиваль «Сыр! Пир! Мир!». Обычно его посещают десятки тысяч людей. С 1 по 10 июля — фестиваль Чайковского. А в Ленинских горах — джаз-фестиваль.