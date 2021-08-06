Свыше 100 редких машин и мотоциклов покажут на фестивале «Автокультура» в Подмосковье в августе

Эффектные спорткары, янгтаймеры, редкие мотоциклы и машины из частных коллекций представят на фестивале «Автокультура» в Подмосковье. Он пройдет в последние выходные лета.

Фестиваль состоится 28 и 29 августа в усадьбе Архангельское. Автолюбители смогут увидеть редкие модели машин. Они из музейных и частных коллекций.

Гостям покажут свыше 100 автомобилей. Здесь же развернут зону, где продемонстрируют оригинальные виды мотоциклов.

Все о трендах и секретах автоспорта

В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что два дня секретами успеха и опытом будут делаться гуру автоспорта.

Участникам фестиваля расскажут о легендарных машинах и соревнованиях. Они узнают, как стать коллекционером или гонщиком.

Во время фестиваля посетители окунутся в мир последних новостей и трендов автомобильной индустрии. Кроме того, подготовят развлекательную программу.

Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам и розыгрышам, даже самые юные гости.