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    06 августа 2021, 12:56

    Свыше 100 редких машин и мотоциклов покажут на фестивале «Автокультура» в Подмосковье в августе

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Эффектные спорткары, янгтаймеры, редкие мотоциклы и машины из частных коллекций представят на фестивале «Автокультура» в Подмосковье. Он пройдет в последние выходные лета.

    Свыше 100 редких машин и мотоциклов покажут на фестивале «Автокультура» в Подмосковье в августе | Изображение 1

    Фестиваль состоится 28 и 29 августа в усадьбе Архангельское. Автолюбители смогут увидеть редкие модели машин. Они из музейных и частных коллекций.

    Гостям покажут свыше 100 автомобилей. Здесь же развернут зону, где продемонстрируют оригинальные виды мотоциклов.

    Все о трендах и секретах автоспорта

    В комитете по туризму Подмосковья рассказали, что два дня секретами успеха и опытом будут делаться гуру автоспорта.

    Участникам фестиваля расскажут о легендарных машинах и соревнованиях. Они узнают, как стать коллекционером или гонщиком.

    Во время фестиваля посетители окунутся в мир последних новостей и трендов автомобильной индустрии. Кроме того, подготовят развлекательную программу.

    Все желающие смогут присоединиться к мастер-классам и розыгрышам, даже самые юные гости.