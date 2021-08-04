Рок, барбекю и розыгрыш Harley-Davidson. Мотофестиваль проведут в Домодедове в августе

Международный мотофестиваль проведут 20 и 21 августа в Домодедове. Гости услышат песни Rammstein, Metallica, AC/DC и других рок-коллективов в исполнении трибьют-групп. Здесь подготовят барбекю-площадку и розыгрыш мотоцикла Harley-Davidson.

Все организуют на территории оздоровительного комплекса «Бор» деревни Одинцово. Это городской округ Домодедово. В программу войдут бои без правил, конкурс «Мисс фестиваля» и не только.

Масштабное мотособытие состоится в рамках проекта «Лето в Подмосковье». Оно пройдет при участии комитета по туризму региона.

За музыку здесь будут отвечать трибьют-группы. Они исполнят песни в специальных обработках или оригинальных версиях.

Со сцены прозвучат треки групп Guns N’Roses и Red Hot Chili Peppers, а также Джими Хендрикса и других музыкантов.

В выставочном пространстве на фестивале гостям представят новинки мототехники.