Звезды через телескоп и фильмы о космосе. Обсерватория в Пущине пригласила на летний фестиваль

Фестиваль, во время которого гости смогут понаблюдать за небом через телескопы, состоится в Подмосковье. Его проведет 14 августа обсерватория в Пущине. Участникам расскажут о работе радиоастрономов, покажут фильмы о космосе — и все это в период летнего звездопада.

Это фестиваль «Пущинские Персеиды». Во время него гостей ждет дневная обзорная экскурсия на телескопы. Им расскажут о работе местной обсерватории Физического института имени Лебедева.

Все состоится в период максимума августовского звездопада. Гости побывают в Пущинском музее экологии и краеведения «Лунный мир», увидят программу «Астрономические сумерки». Об этом рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

После 21:00 организуют вечерние наблюдения с оптическими телескопами комитет по туризму Подмосковья.

Их проведут любители астрономии из Московской и Тульской областей, Москвы.

Организаторы предупредили, что посетить фестиваль смогут только жители с сертификатом о вакцинации от коронавируса или со справкой о перенесенном ковиде.