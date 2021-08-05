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    05 августа 2021, 12:32

    Звезды через телескоп и фильмы о космосе. Обсерватория в Пущине пригласила на летний фестиваль

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Фестиваль, во время которого гости смогут понаблюдать за небом через телескопы, состоится в Подмосковье. Его проведет 14 августа обсерватория в Пущине. Участникам расскажут о работе радиоастрономов, покажут фильмы о космосе — и все это в период летнего звездопада.

    Звезды через телескоп и фильмы о космосе. Обсерватория в Пущине пригласила на летний фестиваль | Изображение 1

    Это фестиваль «Пущинские Персеиды». Во время него гостей ждет дневная обзорная экскурсия на телескопы. Им расскажут о работе местной обсерватории Физического института имени Лебедева.

    Все состоится в период максимума августовского звездопада. Гости побывают в Пущинском музее экологии и краеведения «Лунный мир», увидят программу «Астрономические сумерки». Об этом рассказали в комитете по туризму Подмосковья.

    После 21:00 организуют вечерние наблюдения с оптическими телескопами

    комитет по туризму Подмосковья.
    Звезды через телескоп и фильмы о космосе. Обсерватория в Пущине пригласила на летний фестиваль | Изображение 2

    Их проведут любители астрономии из Московской и Тульской областей, Москвы.

    Организаторы предупредили, что посетить фестиваль смогут только жители с сертификатом о вакцинации от коронавируса или со справкой о перенесенном ковиде.