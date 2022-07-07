Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья
Названы лучшие пляжи Подмосковья
Подмосковье открыло летом 212 мест отдыха у воды. Они стали одними из главных точек притяжения гостей. Лучшие пляжи обустроили в Солнечногорске, Лыткарине, Зарайске, Талдоме, Электростали, Шатуре и нескольких других городских округах.
К их числу относятся и пляжи в Мытищах, Егорьевске, Коломне, Орехово-Зуеве. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Мы их заранее подготовили к сезону, чтобы обеспечить комфортные условия
Михаил Хайкин.
На многих пляжах есть раздевалки, туалетные модули, баки для раздельного сбора мусора, торговые палатки, пункты проката спортивного инвентаря.
Рядом с официальными пляжами Подмосковья есть парковки и благоустроенные дорожки.
Лучшие пляжи:
• пляж на озере Сенеж в Солнечногорске;
• пляж «Любляна» в Егорьевске;
• пляж «Волкуша» в Лыткарине;
• пляж «Авангард» в Электростали;
• пляж на реке Осетре в Зарайске;
• пляж на озере Святое в Шатуре;
• пляж «Новоалександрово» в Мытищах;
• пляж на реке Коломенке в Коломне;
• пляж «Солнечный берег» в Талдоме;
• пляж «Исаакиевское озеро» в Орехово-Зуеве.
Лучшие частные пляжи Подмосковья — «Адмирал» и «Малибу» в Мытищах, «Мистраль» и «Яхонты» в Истре, Орловский пляж в Ленинском округе, Ильинский пляж в Можайске и Рублевский пляж в Одинцове.
Отдыхающие могут взять напрокат водные лыжи, лодки, катера, катамараны, байдарки, ватрушки. Доступны разные активности.
Среди них сап-серфинг, вейкбординг, флайбординг, дайвинг, вейксерфинг, виндсерфинг и не только. Работают зоны кафе.
Выбрать подходящий пляж в Московской области можно через интерактивную карту.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что отдых дикарем не подходит для Московской области.