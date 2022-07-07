Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья

Подмосковье открыло летом 212 мест отдыха у воды. Они стали одними из главных точек притяжения гостей. Лучшие пляжи обустроили в Солнечногорске, Лыткарине, Зарайске, Талдоме, Электростали, Шатуре и нескольких других городских округах.

К их числу относятся и пляжи в Мытищах, Егорьевске, Коломне, Орехово-Зуеве. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Мы их заранее подготовили к сезону, чтобы обеспечить комфортные условия Михаил Хайкин.

На многих пляжах есть раздевалки, туалетные модули, баки для раздельного сбора мусора, торговые палатки, пункты проката спортивного инвентаря.

Рядом с официальными пляжами Подмосковья есть парковки и благоустроенные дорожки.

Лучшие пляжи:

• пляж на озере Сенеж в Солнечногорске;

• пляж «Любляна» в Егорьевске;

• пляж «Волкуша» в Лыткарине;

• пляж «Авангард» в Электростали;

• пляж на реке Осетре в Зарайске;

• пляж на озере Святое в Шатуре;

• пляж «Новоалександрово» в Мытищах;

• пляж на реке Коломенке в Коломне;

• пляж «Солнечный берег» в Талдоме;

• пляж «Исаакиевское озеро» в Орехово-Зуеве.

Лучшие частные пляжи Подмосковья — «Адмирал» и «Малибу» в Мытищах, «Мистраль» и «Яхонты» в Истре, Орловский пляж в Ленинском округе, Ильинский пляж в Можайске и Рублевский пляж в Одинцове.

Отдыхающие могут взять напрокат водные лыжи, лодки, катера, катамараны, байдарки, ватрушки. Доступны разные активности.

Среди них сап-серфинг, вейкбординг, флайбординг, дайвинг, вейксерфинг, виндсерфинг и не только. Работают зоны кафе.

Выбрать подходящий пляж в Московской области можно через интерактивную карту.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что отдых дикарем не подходит для Московской области.