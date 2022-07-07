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    07 июля 2022, 13:12

    Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья

    Названы лучшие пляжи Подмосковья

    Анастасия Аброськина

    Подмосковье открыло летом 212 мест отдыха у воды. Они стали одними из главных точек притяжения гостей. Лучшие пляжи обустроили в Солнечногорске, Лыткарине, Зарайске, Талдоме, Электростали, Шатуре и нескольких других городских округах.

    Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья | Изображение 1

    К их числу относятся и пляжи в Мытищах, Егорьевске, Коломне, Орехово-Зуеве. Об этом рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

    Мы их заранее подготовили к сезону, чтобы обеспечить комфортные условия

    Михаил Хайкин.

    На многих пляжах есть раздевалки, туалетные модули, баки для раздельного сбора мусора, торговые палатки, пункты проката спортивного инвентаря.

    Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья | Изображение 2

    Рядом с официальными пляжами Подмосковья есть парковки и благоустроенные дорожки.

    Лучшие пляжи:

    • пляж на озере Сенеж в Солнечногорске;

    • пляж «Любляна» в Егорьевске;

    • пляж «Волкуша» в Лыткарине;

    • пляж «Авангард» в Электростали;

    • пляж на реке Осетре в Зарайске;

    • пляж на озере Святое в Шатуре;

    • пляж «Новоалександрово» в Мытищах;

    • пляж на реке Коломенке в Коломне;

    • пляж «Солнечный берег» в Талдоме;

    • пляж «Исаакиевское озеро» в Орехово-Зуеве.

    Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья | Изображение 3

    Лучшие частные пляжи Подмосковья — «Адмирал» и «Малибу» в Мытищах, «Мистраль» и «Яхонты» в Истре, Орловский пляж в Ленинском округе, Ильинский пляж в Можайске и Рублевский пляж в Одинцове.

    Отдыхающие могут взять напрокат водные лыжи, лодки, катера, катамараны, байдарки, ватрушки. Доступны разные активности.

    Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья | Изображение 4

    Среди них сап-серфинг, вейкбординг, флайбординг, дайвинг, вейксерфинг, виндсерфинг и не только. Работают зоны кафе.

    Выбрать подходящий пляж в Московской области можно через интерактивную карту.

    Навстречу ветру и волне. Где найти лучшие пляжи Подмосковья | Изображение 5

    Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что отдых дикарем не подходит для Московской области.