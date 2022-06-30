«Отдых дикарем не наш случай». Воробьев рассказал, как Подмосковье встретит гостей летом

Подмосковье заранее подготовилось к лету, чтобы на пляжах появились волейбольные площадки и белый песок, в парках — велодорожки, а у воды — зоны для пикника. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что региону не подходит формат отдыха дикарем.

Он отметил, что в жару на передний план традиционно выходит отдых у водоемов. Их в Подмосковье заранее проверили с МЧС и волонтерами. Там дежурят спасатели.

Есть такое устойчивое определение — отдыхать дикарем. Мы надеемся, что все чаще это не наш случай отдыха в Подмосковье Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что в Подмосковье около 200 пляжей. Их усиленно готовили к лету, и теперь они принимают отдыхающих в комфортных условиях.

«Новый песок, урны, душ, волейбол, различные активности на песке, который мы, кстати, специально привозим на все пляжи с наших уникальных карьеров. Они отличаются великолепным качеством и очень нравятся жителям», — подчеркнул Воробьев.

Май и первая декада июня были прохладными, но сейчас, как отметил губернатор, в местах отдыха Подмосковья наблюдается большой ажиотаж.

«Конечно, не такой же, как на Черноморском побережье, — там полный перегруз, тем более Крым сейчас под циклоном. Наша задача — максимально оказывать внимание с пониманием того, что на выходные дни приходится самая большая активность», — объяснил Воробьев.

Он подытожил, что важно держать ухо востро, чтобы не было эксцессов. Для этого Московская область плотно работает с МЧС.

«Все мы прекрасно понимаем, что большое количество наших жителей — жителей мегаполиса и прилегающих территорий — проводят лето, отпуска в Подмосковье, потому что природа и инфраструктура — есть куда поехать», — заключил губернатор.

На туристическом портале региона welcome.mosreg.ru можно посмотреть описание лучших мест отдыха Московской области.