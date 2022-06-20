Летний отдых на волнах. Где в Подмосковье укротить вейкборд, освоить сап и искупаться в морской воде

Летом в Подмосковье можно рассекать волны на вейкборде, освоить сапсерфы или укротить виндсерф. Любителям просто поплавать и позагорать тоже найдется место, причем не одно: есть и бассейны под открытым небом, и современные пляжи. Все о летнем отдыхе на воде в Московской области читайте в материале «360».

Вейкборды

Вейкбординг объединил в себе серф, сноуборд и водные лыжи. На вид все довольно просто: любитель прокатиться с ветерком по воде встает на доску, хватает трос катера, тот стартует — и все, дальше вейкбордист на буксире отважно прыгает по волнам. Впрочем, нередко вместо катера используется более экологичный и менее дорогостоящий вариант — реверсивная лебедка. Доска, как и в сноубординге, крепится к ногам, петлю троса нужно держать в руках.

Мастера вейкбординга умеют показывать вращения, сальто, сальто с вращением, прыгают на специальных трамплинах и перилах, которые устанавливают в воде. Конечно, новичкам даже на малой скорости нелегко даже просто удержаться на воде, что уж говорить о подскоках и кульбитах. Однако всему этому могут научить в подмосковных клубах.

Вейк-клуб WakeTime расположен в Ореховой бухте деревни Болтино городского округа Мытищи. Работает ежедневно, с 05:00 до 21:30. Занятие на 15 минут будет стоить от 1850 рублей, 25 минут — от 3100 рублей, 60 минут — 10 тысяч рублей. Более точная цена зависит от выбранного катера (всего их четыре). Также можно за отдельную плату договориться об индивидуальных занятиях с инструктором.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Вейк-парк Wake4You обосновался в Волкушинском карьере городского округа Лыткарино, работает ежедневно, с 10:00 до 22:00. Занятие на 10 минут обойдется в 600 рублей в будни и 800 рублей — в выходные дни. Занятие в группе — 1500 и 2000 рублей, индивидуальное занятие — 2400 и 3000 рублей соответственно. Прокат вейкборда, шлема и жилета — 300 рублей. Одна тренировка в детской школе вейкбординга — 1200 рублей, абонемент на месяц (восемь занятий) — 8000 рублей.

Вейк-парк «На волне» находится в исторической части Коломны, на берегу реки Коломенка, и работает круглосуточно. Покататься 10 минут — 500 рублей в будни и 600 рублей — в выходные дни. Аренда оборудования входит в стоимость. Аренда катера обойдется намного дороже. Также на территории проходят различные мероприятия, концерты, кинопоказы и многое другое.

Винд, сап и просто серфинг

Скользить по волнам на доске всем на зависть — это серфинг. Лететь на той же доске под парусом — виндсерфинг. А сапсерфинг — стоять на доске без паруса и грести веслом. Все варианты довольно интересные: можно вдоволь покататься с ветерком, а когда захочется отдохнуть — просто лечь на доску и мерно покачиваться на воде. Разумеется, чтобы получить удовольствие от этого спорта, придется немного подучиться.

Виндсерфинг-клуб «Истра» находится в деревне Пятница городского округа Солнечногорск. Там научат обращаться с парусом и доской с нуля и детей, и взрослых. Абонемент на шесть часов виндсерфинга в выходные обойдется в 4800 рублей. Кстати, тут же можно освоить каяк или байдарку и даже отправиться на лодках в путешествие по Подмосковью.

Серф-яхт-клуб «Летучий голландец» и серф-кайт-клуб «Сенеж» расположены на озере Сенеж в Солнечногорске. Там легко научат стоять на доске и рассекать на доске по волнам. Цена обучения — от 1500 рублей, прокат оборудования — 500 рублей. Кстати, зимой здесь учат кайтсерфингу — скольжению на доске по льду и полетам с воздушным змеем.

«GOSUP Рублево» находится в городском округе Красногорск и работает ежедневно, с 07:00 до 20:00. Двухчасовая прогулка по маршруту в группе с инструктором стоит от 2300 рублей, аренда сапа — от 1800 рублей. Энтузиасты утверждают, что на сапах можно делать что угодно — от встречи рассвета до празднования дней рождения. Кстати, один час интенсивной гребли стоя сжигает 735 калорий, корректирует осанку, улучшает выносливость и тренирует равновесие.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Чистые пляжи и бассейны с морской водой

Для тех, кто предпочитает плавать своим ходом, в Московской области найдется немало бассейнов под открытым небом или прекрасно обустроенных пляжей. Тут можно вместе с тренером освоить кросс, брасс или баттерфляй, заняться аквааэробикой, поиграть в водное поло. А окружающая природа и чистый воздух станут прекрасным антуражем активного отдыха.

В загородном экоотеле «Лепота» в деревне Вотря Талдомского городского округа два двадцатиметровых бассейна наполнены морской водой, один бассейн с пресной. Температура воды не ниже +26 градусов, рядом всегда дежурят спасатели. Стандартный номер с мансардным окном стоит от 5800 рублей в сутки.

Источник фото: welcome.mosreg.ru

Пляжи отеля «Яхонты Ногинск» в деревне Жилино Богородского городского округа раскинулись на озере Коверши. Вход в воду пологий и безопасный. Можно взять напрокат надувные матрасы и волейбольные мячи, поплавать на сказочной ладье «Яхонтовая». Пляж бесплатный для отдыхающих в отеле, другим гостям придется приобрести карту гостя за тысячу рублей. Для детей до трех лет вход бесплатный.

В парке культуры и отдыха имени Льва Николаевича Толстого в Химках расположен современный пляж с душевыми и кабинами для переодевания, туалеты, есть подъезды для людей с ограниченными возможностями и для детских колясок, обустроена детская площадка с водяной горкой. Пляж работает с 09:00 до 22:00 для всех желающих, вход свободный.