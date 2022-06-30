Андрей Воробьев рассказал, чем привлекательны парки Подмосковья

Пункты велопроката, удобные парковки, туалеты, места для спорта и тихого отдыха — важные элементы парков Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Их посещаемость выросла, а значит, оснащение, по его словам, должно быть на высшем уровне.

«Прежде всего, парковка и туалет, извините за подробности, но это важно. Третье — прокат: ты можешь арендовать палки для скандинавской ходьбы, велосипед, самокат, причем и детский, и взрослый. И велосипеды не просто односкоростные — такие уже не устраивают: по пересеченной местности сложно на них проехать», — объяснил Воробьев.

В Подмосковье около 183 парков. Губернатор подчеркнул, что большой спрос — на пляжные площадки для волейбола, столы для игры в шахматы и теннисные корты.

Этот набор в парках мы пополняем каждый год. Плюс скейт-парки пользуются популярностью, настольный теннис, пляжный волейбол Андрей Воробьев.

Он напомнил, что в Московской области внедрили обратную связь с жителями: они могут оставлять предложения и жалобы на «Доброделе» и с помощью QR-кодов на табличках в парках.

«Мы по экспоненте видим рост посещений. Еще раз скажу — понятно, что это пятница, суббота, воскресенье, но и в будние дни большое количество людей отдыхает. Нас это радует, ведь это значит, что качество удовлетворяет», — отметил губернатор.

Особое внимание в Подмосковье уделяют велодорожкам. Они в регионе протянулись уже на 480 километров.

«Велодорожки должны быть. Мы эту программу сейчас активно реализуем с Романом Абрамовичем — 135 километров пройдет по Подмосковью: Яхрома, Дмитров, Дубна». Первую часть уже открыли, в этом году еще одну откроем», — рассказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что жители могут найти удобные веломаршруты с помощью «Яндекс. Карт» — они уже появились в этом сервисе.