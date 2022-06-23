Шесть городов и десятки километров веломаршрутов. Где покататься в Подмосковье

С приходом лета велосипед становится для многих помощником в занятиях спортом, а также средством передвижения. Однако не везде ездить комфортно и безопасно. Теперь каждый велосипедист может построить свой личный веломаршрут на «Яндекс.Картах». В МО такая функция появилась по поручению губернатора Андрея Воробьева. «360» собрал топ веломаршрутов Подмосковья.

«Один день в Серпухове»

Маршрут под названием «Один день в Серпухове» позволит любителям велопрогулок наслаждаться местными красотами на протяжении восьми километров. Этот путь можно назвать одним из самых коротких и простых.

Начинается небольшое путешествие на Привокзальной площади, у скульптуры «Всадники». Затем на улице Ворошилова можно будет рассмотреть известное граффити «Павлин». Именно эта птица является символом Серпухова. Также стоит обратить внимание на скульптурную композицию «Ярмарка», проехать по скверу «Дама с собачкой» и таким образом добраться до одной из главных городских достопримечательностей — Серпуховского историко-художественного музея. Он находится в особняке XIX века, который принадлежал серпуховским купцам и фабрикантам Мараевым.

Источник фото: Википедия

За ним последуют Старообрядческая церковь Покрова Пресвятой Богородицы и Высоцкий мужской монастырь. Те, кому непросто даются велопрогулки на такое расстояние, смогут отдохнуть у местной плотины. Конечная точка маршрута — Церковь Распятия Христова. И это все — за 40 минут, пишет welcome.mosreg.ru.

Дмитров — Перемилово

Один из самых длинных веломаршрутов Подмосковья — «Дмитров — Перемилово». Он занимает 10 километров.

Путь начинается в центре города — у музея-заповедника «Дмитровский кремль», где можно посмотреть Успенский собор начала XVI века, Елизаветинскую церковь и целый комплекс Присутственных мест. За ними последуют памятник Владимиру Ленину, Дмитровская Центральная Межпоселенческая библиотека и парк «Березовая роща». В последнем можно будет отдохнуть в тени. Так любители велосипедов смогут добраться до мемориала «Перемиловская высота».

Окрестности Звенигорода

Тем временем одним из самых живописных веломаршрутов МО можно назвать путь по окрестностям Звенигорода, которые зачастую называют «подмосковной Швейцарией». В этих местах жили и творили художники Исаак Левитан и Мария Якунчикова, композитор-пианист Сергей Танеев, писатели Михаил Пришвин и Василий Янчевецкий.

Начинается маршрут в Барвихе и проследует по берегам Москвы-реки через село Петрово-Дальнее и деревню Пальцы. Так можно добраться до Саввино-Сторожевского монастыря — излюбленной достопримечательности туристов.

Однако для этого пути стоит рассчитать силы. Проехать предстоит 41 километр, что займет больше трех часов.

Долгопрудный

Тем же, для кого проехать больше 40 километров пока непросто, стоит обратить внимание на места Долгопрудного. Протяженность обзорного веломаршрута по этому городу — 14 с небольшим километров. Такая прогулка займет всего час.

Источник фото: «Яндекс.Карты»

Начинается путь у церкви Иконы Казанской Божьей матери, следует через парк на Молодежной улице и парк Мысово в Юсуповский сквер. А заканчивается небольшое путешествие в Центральном парке Долгопрудного.

Набережная озера Сенеж

Любителям менее лесистых мест подойдет веломаршрут в Солнечногорске. Он пролегает по живописной благоустроенной набережной озера Сенеж и ведет к Городскому парку культуры и отдыха.

чИсточник фото: welcome.mosreg

Протяженность такого пути — чуть более 10 километров. На протяжении них любители велосипедов смогут посмотреть пирс, мостики, качели, небольшой парк и даже маяк. А если ненадолго оставить свой транспорт, можно даже позагорать на местном пляже.

«Клин звучит»

Также на welcome.mosreg советуют маршрут «Клин звучит». Его протяженность — 11 километров. Начинается путь с местного вокзала и проходит по исторической части города.

Источник фото: welcome.mosreg

Однако после городской среды велодорожка уйдет в живописные парки с набережными. Конец маршрута — музей Петра Чайковского.