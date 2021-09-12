Открыт первый участок веломаршрута через Подмосковье. Он свяжет две столицы

Власти Подмосковья ежедневно оказывают внимание решению разных проблем, связанных с экологией, инфраструктурой или здравоохранением. Но также важно развивать и отдых в регионе. Поэтому в воскресенье губернатор Андрей Воробьев и предприниматель Роман Абрамович открыли пилотный маршрут «Вело1» на западном берегу Канала имени Москвы в Дмитровском городском округе. В рамках проекта в Подмосковье появятся десятки километров новых велодорожек.

Благоустройство с заботой о жителях

«Сегодня воскресенье, в обычные дни всегда хватает хлопот: чистая вода, стройка, расселение в аварийное жилье, инфраструктура, дороги, развязки, школы, детсады. Особенно в последнее время огромное количество людей отдыхает в Подмосковье. Мы видим огромный запрос на веломаршрут», — сказал губернатор.

Он отметил, что буквально в каждом городе катаются на велосипедах и электрических самокатах — в последнее время это стало нормой жизни. Чтобы сделать такой отдых комфортным и безопасным, в регионе создают нужную инфраструктуру.

«Нужно сказать спасибо Роману Абрамовичу за участие в жизни Подмосковья и его команде, которые делают эти проекты добросовестными, удобными и комфортными для жителей! Спасибо команде и его инвестициям», — сказал губернатор.

Благодаря сотрудничеству с разными компаниями реализуются проекты по созданию веломаршрутов. Сегодня в Дмитрове открыли велодорожку протяженностью в 22 километра. В следующем году от МКАДа до города можно будет спокойно доехать на велосипеде. По планам, это дорога пойдет дальше — до Санкт-Петербурга.

А мы тем временем будем делать веломаршруты в каждом городе. Существует план, маршруты уже нанесены на карту Андрей Воробьев.

Велосипедные прогулки очень востребованы в Подмосковье — это доказывает и тот факт, что на открытие трассы приехали около тысячи людей с разных уголков области и столицы.

«Конечно, нам очень приятно, что эти перемены чувствуют люди. Поэтому, веломаршрутам быть. Еще один маршрут будет от Одинцова до Рузы, через Звенигород. Поэтому планов громадье, уверен, что они реализуются», — сказал глава области.

Велопрогулки дают людям возможность вести здоровый образ жизни, путешествовать и любоваться прелестями подмосковной природы. Кроме того, такие дорожки также подходят и старшему поколению. Например, на здесь можно прогуляться или заняться скандинаской ходьбой.

«Когда с главой разговаривали, здесь уже был регулярный поток тех, кто на прилегающих территориях живет. Благодаря информированию больше людей будет сюда приезжать. Везде востребованы велосипеды. Мы видим этот запрос и всю инфраструктуру, тротуары, дороги строим с удобными и безопасными съездами для того, чтобы это было доступно человеку. Это важно», — заявил глава области.

Мастер спорта СССР по шоссейному велоспорту Павел Тюйкин рассказал, что трасса ему очень понравилась.

«Даже в дождь здесь как-то проехал — отлично, здесь луж нет, впитывается влага. Можно с семьями кататься в любое время», — сказал спортсмен.

Воробьев уточнил, что работы ведутся поэтапно. Сначала нужно сделать велодорожку, так как важно качество дороги. Сейчас все, что необходимо для велосипеда здесь предусмотрено.

«Но мы уже видим и следующий запрос, это и туалеты, и камеры видеонаблюдения, освещение. Все это мы смотрим, думаем. Максимально постараемся реализовать. От МКАДа до Дубны этот маршрут уже будет готов в конце 2022-го — в начале 2023-го», — рассказал губернатор.

«Вело1» — первый подобный веломаршрут в России, его протяженность составит больше тысячи километров. Маршрут свяжет две столицы: путь пройдет вблизи 300 населенных пунктов и 400 культурных, исторических и природных достопримечательностей. Создание маршрута будет развивать внутренний туризм, объединять вокруг себя сообщество велоэнтузиастов, спортсменов, путешественников, популяризировать здоровый образ жизни и велокультуру.

Веломаршруты Подмосковья

Велосипедные прогулки становятся все более популярны в Московской области. В частности, в Одинцове велосипедисты могут прокатиться сразу на трех длинных дорожках. Их можно найти в парке «Малевич», парке имени Лазутиной и парке «Виражи».

Протяженные велодорожки есть еще в четырех округах: в Богородском в Центральном городском парке, в Красногорске в экопарке «Губайловский», в Мытищинском лесопарке и в Химках в парке «Экоберег». Как правило, в регионе активно развивают велосипедную инфраструктуру в тех местах, которые люди чаще всего выбирают для прогулок.

Подмосковные власти неоднократно указывали, что замечают большой запрос на прогулки на велосипеде по городу и на лесных территориях. Этот вид транспорта с каждым годом становится все популярнее как у младшего, так и у старшего поколений.

Самые привлекательными в Подмосковье считаются веломаршруты в Королеве (Акуловский водоканал), Солнечногорске (набережная Сенеж), Клину («Клин звучит») и Балашихе (набережная Солнечная). Всего в области велодорожки есть в 58 парках и на 41 общественной территории.

Ранее стало известно, что большой веломаршрут соединит все районы в Химках за ближайшие 10 лет. По плану его протянут через Сходню, Левобережный и остальные части. Кроме того, в городе за 10 лет планируют увеличить площадь новых благоустроенных территорий на сотни гектаров.