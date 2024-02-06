Культура 06 февраля 2024, 15:30 Театр «Современник» отменил спектакли по пьесе Улицкой РИА «Новости»

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Московский театр «Современник» отменил все спектакли «Потанцуем» по пьесе 80-летней писательницы Людмилы Улицкой. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

«Отменены спектакли <…>, запланированные на 18 февраля и 23 марта», — уточнил собеседник агентства.

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Людмила Улицкая призналась пранкерам Вовану и Лексусу, что отправляет часть гонорара Украине, и оскорбительно высказалась об участниках спецоперации. Писательница думала, что разговаривает с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком. После этого общественники потребовали признать ее экстремистом, а издательство АСТ приостановило выплату Улицкой гонораров. Кроме того, выяснилось, что ее еще летом лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева.

В последние годы писательница живет в Германии.

Людмила Улицкая — первая женщина-лауреат премии «Русский букер», лауреат премии «Большая книга».