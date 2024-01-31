Эксклюзив 31 января 2024, 15:44 Улицкую потребовали признать экстремистом после интервью пранкерам Движение «Зов народа» пожаловалось на Улицкую в СК и ФСБ РИА «Новости»

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Рассказы писателя Людмилы Улицкой об отправке денег на Украину и ее оправдание террористических актов на территории России в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) возмутили участников общественного движения «Зов народа». Они потребовали внести литератора в список террористов и экстремистов, а также возбудить несколько уголовных дел. Копию официального заявления организации на имя председателя СК Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова получил «360».

Общественники напомнили, что в ноябре прошлого года уже обращались в силовые структуры России с требованием о привлечении Улицкой, а также писателей Владимира Сорокина и Виктора Ерофеева к ответственности за поддержку ВСУ и распространение недостоверной информации о России и вооруженных силах.

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Поддержка украинских войск заключалась в продаже книги с автографами трех авторов на аукционе, который устроил бывший московский галерист Марат Гельман*. Писатели тогда опровергли свое участие в торгах и заявили, что выставленный на продажу лот им не принадлежал.

Однако это не помешало им вести антироссийскую деятельность, высказываясь за отмену русской культуры, публично фальсифицируя историю России, а также выступая против специальной военной операции.

Общественники подчеркнули, что новые доказательства русофобии Улицкой необходимо внимательно изучить и завести против нее уголовные дела об оправдании терроризма, спонсировании ВСУ и покушении на территориальную целостность Российской Федерации, а также внести в список экстремистов и террористов.

Живущая в последние годы в Берлине писатель Людмила Улицкая в ходе общения с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, сделала ряд скандальных заявлений. Она призналась, что отправляет часть полученного в России гонорара на Украину, не готова осуждать СБУ за убийство Дарьи Дугиной, а также больше не считает Захара Прилепина писателем и человеком.

*Марат Гельман внесен Минюстом России в список иностранных агентов.