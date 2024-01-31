Знаменитости 31 января 2024, 18:27 Признавшуюся в поддержке ВСУ Улицкую лишили звания почетного профессора Писательницу Улицкую лишили звания почетного профессора в 2023 году РИА «Новости»

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Писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ) еще летом 2023 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Оперативно. Спасибо, коллеги. Об этом не написано в Википедии, но это так», — написала она.

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По словам депутата, ученый совет университета проголосовал за лишение единогласно. Ямпольскую ранее возмутило, что Улицкая, которая спонсирует ВСУ, до сих пор оставалась в звании почетного профессора. В связи с этим она попросила разъяснения у руководства РХТУ.

Последние несколько лет писательница Людмила Улицкая живет в Германии. В ходе разговора с пранкерами, которые выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака, она поделилась скандальными заявлениями. Улицкая призналась, что часть полученного в России гонорара «идет на Украину».