Стала известна дата прощания с актером Писаренко

Прощание с актером Дмитрием Писаренко пройдет в 11:00 в Таранном проезде в Москве. Об этом «360» сообщил пасынок артиста Антон Бережной.

Церемония прощания состоится на территории Бюро судебно-медицинской экспертизы.

«Прощание с актером Дмитрием Писаренко в 11:00, в субботу», — сказал собеседник «360». Похоронят артиста на кладбище «Ракитки».

Актера нашли мертвым в собственной квартире 23 февраля. Его жена Лариса Бережная сообщила, что у Писаренко не выдержало сердце. Но точную причину должны установить специалисты. В соцсетях предположили, что у артиста были проблемы с алкоголем. По словам вдовы, у Писаренко не было депрессии и отчаяния. Но иногда он мог выпить. Он также любил проводить время в одиночестве. Больше всего ему нравилось читать книги.

Когда-то он записывал спектакли для радио и озвучивал современные аудиокниги. Перед смертью Писаренко мечтал поставить моноспектакль. С женой актер познакомился в 2014 году. Своих детей у них не было, но остались дети от прошлых партнеров. В частности, сын Ларисы Бережной Антон близко общался с актером, ухаживал за ним и привозил продукты.

Дмитрий Писаренко широко известен по ролям в фильмах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа», «Золото».