Пасынок Писаренко рассказал, как обнаружил отчима мертвым

Антон Бережной, который приходится пасынком погибшему актеру Дмитрию Писаренко, рассказал «360», как обнаружил его мертвым в квартире, когда приехал навестить. Бережной рассказал, что в последнее время периодически навещал актера.

Антон, который является сыном жены Писаренко Ларисы Бережной, проживающей в Болгарии, рассказал, что в последнее время навещал актера и помогал ему по дому.

«Два месяца назад я в командировку ехал, внучку взял, я был в Петербурге, мы каждый день с ним были на связи, периодически приезжал к нему. Что-то нужно было купить, продукты и все остальное, день с ним провести, чтобы понять, как он себя чувствует, как у него дела, прибраться, постирать, посуду помыть. Няньки у него не было. <…> Жил он только так, как хотел. Препирания, все это было, они приводили к каким-то конфликтам бессмысленным. Я рад, что у нас не осталось никаких обид», — рассказал Бережной.

Пасынок актера начал волноваться, что с Писаренко что-то не так, когда тот перестал выходить на связь. Антон решил съездить проведать его и обнаружил его дома уже мертвым. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

«Он написал мне ночью, я в Санкт-Петербурге тоже был, в эти выходные вернулся. Я ему написал, он мне не ответил. Утром ему писал, в течение дня звонил. Чувствовал, что что-то не так, но такое уже бывало. У него была бессонница, он отрубался на сутки, ты срываешься — а он дома, и все в порядке. <…> Что он день-другой не выходит на связь, в принципе, уже привык, но этот момент был тревожным. Купил билеты, погрузился с вещами, с ребенком, меня друг встретил на машине, с вокзала мы поехали сразу домой. Я открываю дверь ключами — она не открывается, поскольку изнутри на щеколду закрыта. Мы стучали, звонили — никакого результата. Вызвали службу, они вскрыли дверь. Наши худшие опасения подтвердились. <…> Он был на кухне, за столом, на стуле», — сообщил он.

Бережной поблагодарил всех, кто поддерживает его и его семью в связи с утратой. Писаренко умер на 62-м году жизни.

Актер был обнаружен мертвым у себя дома в Москве 23 февраля. Об этом ранее сообщила его жена Лариса Бережная.