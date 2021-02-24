Любил одиночество и книги. Жена актера Писаренко рассказала о его жизни и несбывшихся планах

В среду стало известно о смерти российского актера театра и кино Дмитрия Писаренко. Он умер от сердечного приступа. Последнее время актер не снимался в фильмах, но все больше читал и озвучивал аудиокниги. Однако он планировал поставить моноспектакль. Об этом «360» рассказала его жена Лариса Бережная.

Пара поженилась в 2014 году. Эта была их поздняя, но крепкая любовь. До этого официальных браков у них не было, но от прошлых партнеров остались дети. У Пискарева есть родная несовершеннолетняя дочь, которая считается его основной наследницей. Однако, по словам собеседницы «360», они уже очень давно не только не виделись, но и не общались.

«Любил ли он глушить водкой тоску или отчаяние? Нет, такого не было — ни продолжительных эмоциональных спадов, ни поиска повода, чтобы выпить. Он всегда мне говорил: „Не обижайся на меня и пойми, я выпиваю только потому, что мне это нравится“. Это издержки профессии», — рассказала Бережная.

По словам жены, с актером жил ее сын Антон Бережной. Они были самыми близкими друзьями.

«Антон все делал по дому, и продукты покупал, и горячую еду готовил. А Дмитрий Валентинович еще был полон сил и имел большие планы на будущее, хотел сделать моноспектакль», — сообщила вдова.

Бережная вспомнила, что когда-то Пискарев записывал для радио спектакли и читал стихи.

«Затем и издательства современные книги стали на аудио записывать, приглашали его, так как такую грамотную речь, четкую дикцию и необыкновенный тембр голоса, который мог по четыре персонажа за раз показать, редко можно найти. Но постепенно это пошло на убыль», — отметила она.

Студии начали закрываться, и про актера стали забывать. Пискарев стал все время проводить дома, занимаясь своим любимым делом — чтением книг.

«Последние три года еще и с судами столкнулся, с бюрократической машиной, поэтому не мог уехать и спокойно и счастливо жить со мной вместе, без стрессов и в экологически чистом месте. Сердце износилось, реализовать свой творческий потенциал в Москве он не мог, он в Варне планировал читать русскую классику в местных школах и делать записи на радио. Не успел», — сказала Бережная.

Перед смертью Дмитрий Пискарев был в квартире один. Антон Бережной находился в Санкт-Петербурге по рабочим вопросам. Как только актер перестал отвечать на звонки, он вместе со своей маленькой дочкой помчался на машине к нему, но не успел.

«У меня последняя голосовая запись от Дмитрия, где он поет мне песню. Я его попросила, и он записал. Он великолепно пел и был очень музыкален. Дима никогда не впадал в депрессию. Он привык и даже любил одиночество, а не шумные компании. Перепады настроения — да, конечно», — поделилась Бережная.

Сейчас похоронами занимается сын вдовы. Пока дата и место неизвестны. Дмитрию Писаренко был 61 год. Он широко известен зрителям по ролям в фильмах «Царь Иван Грозный», «Ревизор», «Умирает душа», «Золото» и других.