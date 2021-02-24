Вдова Писаренко назвала причину смерти

Жена актера Дмитрия Писаренко, который был обнаружен мертвым у себя дома в среду, назвала причину его смерти. Об этом Лариса Бережная написала на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сердце. С трудом нашла силы об этом написать», — рассказала жена актера.

Дата прощания и место похорон актера станут известны позднее. Организацией похорон займется ее старший сын Антон, указала Бережная.

Писаренко обнаружили мертвым в его московской квартире сотрудники полиции, которые вскрыли дверь после того, как в правоохранительные органы обратились родственники актера, долгое время не выходившего на связь. Актер театра и кино скончался на 62-м году жизни. Он запомнился зрителям по ролям в таких фильмах, как «Ревизор», «Умирает душа», «Царь Иван Грозный», «Золото», а также многим другим картинам.

Своими воспоминаниями о совместной работе с Писаренко ранее поделился заслуженный артист РФ Алексей Блохин. По его словам, у Писаренко сложилась хорошая карьера в кино, он был очень антуражным артистом с прекрасной внешностью.