Солисты «Ленинграда» и The Hatters поедут на Евровидение с Little Big. А как же танцующий пухляш?

Вместе с группой Little Big на Евровидение-2020 поедут солисты «Ленинграда» и The Hatters. Однако фанатов группы гораздо больше волнует судьба седьмого участника клипа — танцующего мужчины в спортивном костюме. По правилам конкурса выступать могут не больше шести участников.

«360» связался с Дмитрием Красиловым — именно он покорил сердца фанатов своим танцем под песню Uno. Он рассказал, что не знает, поедет ли он на Евровидение.

«Мне самому, если честно, интересно. Я сам сижу в таком же ожидании», — пояснил он «360».

Красилов отметил, что не может рассказать никаких подробностей о своем сотрудничестве с группой. Он сообщил, что в самом начале работы с группой ему сказали: «Давай завязывай с этим».

Пресс-секретарь группы рассказала «360», что выступать участники все равно будут как Little Big, несмотря на то, что в состав войдут солисты из двух других групп. Вместе с четырьмя членами основного состава на конкурс поедут солистка «Ленинграда» Флорида Чантурия и фронтмен The Hatters Юрий Музыченко.

Однако и Чантурия не смогла ответить на волнующий всех вопрос, поедет ли на Евровидение Красилов.

«Я не могу прокомментировать эту информацию на данный момент», — заявила она.

В соцсетях мужчину уже окрестили «танцующим пухляшом». Под сообщением о составе участников Евровидения от России большая часть комментариев посвящена именно ему.

«И пухляша возьмите!»

«Танцора в голубом хочу!»

«Это значит без пухляша?»

«А лучше бы танцора взяли».

«Пухляш! Вот еще ваш козырь, а не вот она!»

«Пухляш должен быть тоже, он изюминка в этом».

Клип на песню Uno, с которой группа поедет на Евровидение, представили в ночь с 12 на 13 марта в эфире шоу «Вечерний Ургант». Фанаты и критики разделились на две группы: одни ожидали чего-то большего, а другие уверены, что трек принесет группе победу. На момент публикации материала, видео собрало уже более 4,2 миллиона просмотров.