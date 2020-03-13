«У них и музыки-то нет». Лоза не оценил творчество Little Big

Лоза пояснил, что пока не знаком с новой композицией, которую группа исполнит на конкурсе, но частично знаком с творчеством коллектива. По словам артиста, Little Big — это не музыкальная группа, и музыки у них нет.

«У них, как правило, и музыки-то нет. У этих ребят музыки я до сих пор еще не слышал. Это же не музыкальный коллектив!» — заявил Юрий Лоза.

Он также добавил, что не понимает, как исполнители смогут удивить публику на Евровидении. «Что они там будут показывать? Не знаю. Попрыгают, побегают и поскачут! Мне все это мало интересно», — заявил музыкант.

В беседе с Life.ru Юрий Лоза назвал творчество Little Big чепухой и заявил, что не слышал их песню для Евровидения и слушать не хочет.

«Я не смотрел эту ерунду и не буду смотреть. Мир переполнен шедеврами. Зачем смотреть эту чушь? Я не могу быть экспертом такой чепухи. Песню не слышал и слушать не желаю», — подытожил певец.

Ранее блогер Вадим Манукян обрушился с критикой на клип Little Big для участия в Евровидении. Он заявил, что это провал.