Потрясающая песня. Шансы самые высокие, на мой взгляд. Если все состоится, шанс победы очень высокий. Сделано очень стильно, очень гармонично — как я люблю. Таких групп, у которых есть стиль, очень не много у нас Иосиф Пригожин.

Для сравнения продюсер привел образ Майкла Джексона, Он отметил, что в нем было все: характер, настроение, стиль, визуальное и аудио сочетание, гармония, вкус.

«В том, что представляет нам сегодня Little Big — вкус общего сочетания: от аудиовизуального до видеовизуального. Мы видим гармонию, сделано очень „вкусно“. Ребята молодцы», — подчеркнул он.

Пригожин уверен, что в современном мире в песнях большее внимание уделяют не смыслу, а настроению. Little Big в своем новом треке показало исключительно позитивное настроение.

«Сегодня в мире народ, как мне кажется, как Манька-облигация — чем меньше слов, тем дороже телеграмма. Речь в данном случае не о смысле идет, а о том, чтобы вот это все совпало. Наложив это все на сегодняшнее время, мы точно понимаем, что это сделано в его духе. Я не вижу никаких отрицательных моментов — я ставлю это со знаком плюс», — заключил продюсер.

Клип на песню для Евровидения группа представила в ночь с 12 на 13 марта на шоу «Вечерний Ургант». Именно с треком Uno ребята представят Россию на песенном конкурсе в Роттердаме. Меньше чем за сутки видео Little Big посмотрели более 1,2 миллиона раз.