    13 марта 2020, 12:46

    «Чем меньше слов — тем дороже телеграмма». Зрителей Евровидения сравнили с Манькой-облигацией

    Екатерина Андронова, Нина Петлинова

    Группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» представила песню, с которой поедет на Евровидение-2020. Мнения критиков и фанатов разделились — одни уверены, что композиция обеспечит победу на конкурсе, а другие ждали что-то более занимательное. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с «360» похвалил группу и назвал трек Uno потрясающим. По его словам, сейчас для европейских зрителей чем проще текст, тем лучше.

    Потрясающая песня. Шансы самые высокие, на мой взгляд. Если все состоится, шанс победы очень высокий. Сделано очень стильно, очень гармонично — как я люблю. Таких групп, у которых есть стиль, очень не много у нас

    Иосиф Пригожин.

    Для сравнения продюсер привел образ Майкла Джексона, Он отметил, что в нем было все: характер, настроение, стиль, визуальное и аудио сочетание, гармония, вкус.

    «В том, что представляет нам сегодня Little Big — вкус общего сочетания: от аудиовизуального до видеовизуального. Мы видим гармонию, сделано очень „вкусно“. Ребята молодцы», — подчеркнул он.

    Пригожин уверен, что в современном мире в песнях большее внимание уделяют не смыслу, а настроению. Little Big в своем новом треке показало исключительно позитивное настроение.

    «Сегодня в мире народ, как мне кажется, как Манька-облигация — чем меньше слов, тем дороже телеграмма. Речь в данном случае не о смысле идет, а о том, чтобы вот это все совпало. Наложив это все на сегодняшнее время, мы точно понимаем, что это сделано в его духе. Я не вижу никаких отрицательных моментов — я ставлю это со знаком плюс», — заключил продюсер.

    Клип на песню для Евровидения группа представила в ночь с 12 на 13 марта на шоу «Вечерний Ургант». Именно с треком Uno ребята представят Россию на песенном конкурсе в Роттердаме. Меньше чем за сутки видео Little Big посмотрели более 1,2 миллиона раз.