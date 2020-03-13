«Вау-эффекта» не получилось. Критики разошлись во мнениях по поводу песни Little Big для Евровидения

12 марта группа Little Big показала клип на песню Uno, с которой они будут представлять Россию на Евровидении-2020. Общего мнения о номере, похоже, не будет. Фанаты, музыканты и критики разделились на два лагеря: одни уверены в победе молодежной группы и в восторге от песни, а другие считают, что Little Big могли сделать значительно лучше.

О том, что Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2020 будет представлять петербургская группа Little Big, стало известно только 2 марта.

Сразу после этого Россия в рейтингах букмекеров взлетела до третьего места, до этого ей пророчили только пятое. Но после презентации песни и клипа рейтинг российской группы снова опустился на пятую строчку. На момент публикации коэффициент России снизился с 11 до 7%, но пока мы удерживаемся на пятой строчке рейтинга.

Могут лучше

Советский и российский рок-журналист, музыкальный критик Артемий Троицкий поделился с «360» своими впечатлениями от песни и клипа. Его заявленный номер скорее разочаровал.

«Песня, конечно, не лишена забавности, но, как мне показалось, есть у Little Big произведения и получше. Она слишком одномерно латинская, не вижу я в ней особого юмора», — сказал он.

Другой известный музыкальный критик, Андрей Бухарин, рассказал «360», что зацепить иностранную публику группа может именно комичностью и «трешовостью» самого коллектива и конкретного номера. Но «вау-эффекта» песня, в сравнении с предыдущими, все-таки не произвела.

«Мне это напомнило группу „Ляпис Трубецкой“ из 90-х: все эти усы, эстетика 70-х годов… Но как-то немного натужно это веселье выглядит, честно говоря», — добавил он.

Но в потенциальном успехе российской треш-группе не отказывает ни Бухарин, ни Троицкий, хотя он и ожидал от них «что-нибудь более занимательное».

В любом случае, я считаю, что любое барахло в исполнении Littlе Вig намного забавнее, чем пафосные песни в исполнении артистов типа Полины Гагариной или Сергея Лазарева Артемий Троицкий советский и российский рок-журналист, музыкальный критик.

Тем более, критик отметил, что Little Big, в отличие от многих предыдущих российских участников Евровидения, довольно популярная группа, причем не только в России.

Заявка на победу?

И все же в восторге от песни не только многие фанаты, но и музыкальные продюсеры. Иосиф Пригожин, например, считает, что у группы «самые высокие шансы на победу», потому что песни и клипы Little Big сделаны, по его мнению, стильно, со вкусом и очень гармонично.

«Сегодня мы не про смысл, а про настроение, а здесь настроение очень позитивное. Речь не о смысле, а о том, чтобы все совпало. Это сделано в духе сегодняшнего времени», — добавил он.

Продюсер экс-победителя Евровидения Димы Билана Яна Рудковская сказала, что ей в песне группы не хватило «хитовости», но в том, что Littlle Big возьмет главный приз конкурса, она не сомневается.

Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал «360» о том, что его удивил ажиотаж вокруг того, что именно Little Big отправится на Евровидение от России.

Почему-то когда объявили, что на конкурсе Little Big будут представителями России, сразу появились какие-то победные настроения, но я хочу, чтобы они просто были в атмосфере удовольствия от происходящего, к чему они так привыкли Евгений Бабичев музыкальный критик.

Солист группы Илья Прусикин (Ильич) тоже рассказал, что коллектив чувствует ответственность за то, что именно они будут представлять всю страну.