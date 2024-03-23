Культура 23 марта 2024, 14:35 Сеансы в кинотеатрах Москвы и Подмосковья отменили из-за теракта в Crocus City Unsplash

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В выходные, 23 и 24 марта, в Москве и Московской области не будут работать кинотеатры сети «Каро». Сеансы отменили из-за теракта в Crocus City Hall, сообщил «Интерфакс».

«Кинотеатры сети в Москве и области закрыты. По регионам информация уточняется», — подчеркнули в пресс-службе сети.

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На территории столицы и Подмосковья действуют 20 кинотеатров «Каро».

Работу приостановил также Музей кино. В «Москино» сообщали, что ряд кинотеатров в субботу и воскресенье не будут работать из-за отмены в Москве массовых мероприятий. Все активности в указанные дни отменили и на выставке «Россия».

Мэр столицы Сергей Собянин вечером 22 марта попросил с пониманием отнестись к решению властей об отмене спортивных, культурных и других массовых мероприятий.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу перед концертом группы «Пикник». Его жертвами стали уже 115 человек, пострадали более 100.